أطلق المطرب الإماراتي حسين الجسمي، السفير المفوض فوق العادة، أغنية جديدة منفردة بعنوان «روح العشق»، أخيرا، من ألحانه، فيما تعاون بكلماتها مع الشاعرة «العُلا»، بث من خلالها أحاسيس ومشاعر المحبة، واصفا روح العشق فيها: «أنا وأنت في المحبة احنا روحين بجسد.. اختصرت الناس فيني واختصرتك عن سواك»، فيما اعتمد الجسمي في لحنها على مقام الكرد، أحد المقامات الموسيقية الشرقية الخالية من «الربع تون» ما يضفي عليها لمسة تتوافق مع الموسيقى الإسبانية. وطرح الجسمي الأغنية عبر موقعه في «يوتيوب» والعديد من المتاجر الإلكترونية والإذاعات في الإمارات والخليج والعالم العربي. يذكر أن الأغنية من توزيع ومكساج وماستر زيد عادل.