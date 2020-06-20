رداً على تعنت أديس أبابا في موقفها مع مصر بشأن سد النهضة تمكن مجموعة من «الهاكرز» المصريين يحملون اسم Cyber_Horus Group، اليوم (السبت)، من اختراق عدداً من المواقع الإثيوبية على شبكة الإنترنت تشمل بعض المواقع الحكومية.

ووضع «الهاكرز» رسالة على تلك المواقع المخترقة تقول: «إذا انخفض مستوى النهر، فليسرع جميع جنود الفرعون ويعودوا فقط بعد تحرير النيل، مما يعوق تدفقه وسريانه، والانخراط مع مصر في حرب قد يكلفك أكثر من حياة شعب إثيوبيا، ولتكن لعنة الفراعنة على كل من أراد مصر بسوء».

وشملت قائمة المواقع الإثيوبية الحكومية المستهدفة كلا من كلية جنوب الشرطة dpc.gov.et، ومكتب التطور التعليمي في إثيوبيا gov.et.snnrepdub، إضافة إلى وكالة الإحصاء المركزية في إثيوبيا snnprestrade.gov.et، ومركز الإحصائيات الإثيوبية sictda.gov، ومجلس الأمم الإثيوبية snnprsc.gov.et.