أظهر مقطع فيديو مجموعة من الجيران قامو بعملية إنقاذ ناجحة في انتشال شخص من موت شبه محقق، بعدما علق في نافذة شقته التي اشتعلت بها النيران.

وحدثت الواقعة في الصين ونشرتها صحيفة «الشعب» الحكومية، حيث تظهر رجلا عالقا في نافذة يتصاعد منها الدخان، ولا حل أمامه سوى القفز منها هربا من الحريق الذي يلتهم منزله.

وتمكن الجيران من إنقاذ الرجل عن طريق بطانية كبيرة، حيث تجمعوا أسفل النافذة وبسطوها ليقفز عليها الرجل العالق بسلام، بعد أن أزاحوا سيارة متوقفة في الموقع ذاته.

وبعد اطمئنانه إلى أنه سينجو بحياته، قفز الرجل من النافذة فوق البطانية، حيث التقطه المنقذون بأمان.

وسبب الفيديو الذي حقق انتشارا كبيرا على مواقع التواصل، موجة تفاعل كبيرة، حيث علق أحد المتابعين قائلا: «تمثلوا بأخلاق الفرسان ليكون الجميع من أجل الواحد والواحد من أجل الجميع».