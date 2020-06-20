ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية، أن المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت فهد الرجعان متهم بالحصول على عمولات تصل إلى نصف مليار دولار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن «الرجعان اشترى الأحجار الكريمة والعقارات في الولايات المتحدة وسويسرا وكان يدير عشرات الملايين من الدولارات من خلال حسابات مصرفية وشركات في سويسرا ولبنان وسنغافورة وجزر البهاما والجزر العذراء البريطانية».

ونقلت «التايمز» عن ميشكون دي ريا محامي الرجعان، «أن موكله الرجعان (71 عاما)، لا يستطيع سداد الأموال النقدية محل النزاع، لأنه أنفق معظمها».

وأضافت: «حصة الرجعان من المبالغ المختلسة تصل إلى 513 مليون دولار».

واستثمر الرجعان، الذي تولى منصب المدير العام للمؤسسة لمدة 30 عاما، أموال الحكومة ومخصصات التقاعد وأصول قدرت قيمتها بـ70 مليار دولار أمريكي.

وتشير وثائق الدعوى، إلى أن الرجعان «استولى على مئات الملايين من الدولارات منذ تسلمه منصبه عام 1984».