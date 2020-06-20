فتح رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، ما يوصف بـ«الصندوق الأسود» لأسراره، وروى بعض أسرار حياته الخاصة، وقصة اضطراره للعمل في مهنة متواضعة خارج المملكة في موقف حرج.

وروى الأمير تركي الفيصل في برنامج تبثه صحيفة «القبس» الكويتية، أنه «اضطر للعمل كنادل لمدة أسبوع عندما كان يتابع دراسته الجامعية في الولايات المتحدة».

وأضاف أن ذلك حدث في عز احتدام الحرب الباردة في الثمانينات والتسعينات، وقال: «عملت نادلا لمدة أسبوع واحد فقط في مطعم أمريكي بدلا عن صديقي الذي اضطر للتغيب بسبب ظروف طارئة».

وعن سبب اضطراره إلى ذلك قال تركي الفيصل: «عملت بدلا عنه كنادل، حتى لا يفقد صديقي عمله».

وكان الإعلامي الكويتي عمار تقي قد منّى المشاهدين بأن الأمير المحنك تركي الفيصل، سيكشف الكثير من الأسرار حول الأحداث التاريخية والهامة في المنطقة العربية وفي حياته الخاصة.

ومع أن الأمير تركي كشف في تلك الحلقات بعض تفاصيل مراحل دراسته في الولايات المتحدة، تطرق إلى أسلوب الحياة الذي كان يعيشه والده الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز واهتمامه بما يدور حول العالم من أحداث، ومزاملته لبيل كلينتون في جامعة جورج تاون، إضافة إلى الكثير من الملفات.

وأظهرت الحلقات أن الأمير تركي الفيصل تحدث عن الحرب العراقية الإيرانية، وغزو الكويت، ودور الإخوان المسلمين في المنطقة والحرب الأهلية اللبنانية واتفاق الطائف، والحرب اليمنية، والعلاقات مع أمريكا، وغيرها من القضايا.