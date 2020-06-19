توفي أحد المصابين بفايروس «كورونا» المستجد في الهند بعد أن قامت أسرته بفصل جهاز التنفس الصناعي عنه لتشغيل مكيف الهواء.

وبحسب صحيفة «ذا ديلي ستار» البريطانية، كان الرجل يعالج في وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات في ولاية راجستان شمالي الهند، حين جاءت أسرته لزيارته مساء الاثنين الماضي.

وأثناء جلوسهم معه بدأوا يشعرون بالحر، ليقوموا بفصل جهاز التنفس الصناعي من مصدر الطاقة وتوصيل مكيف الهواء بدلاً منه.

وبعد مرور بعض الوقت، نفدت بطارية جهاز التنفس الصناعي وتدهورت حالة المريض بسرعة، وأبلغت أسرة الرجل الأطباء الذين أجروا إنعاشا قلبيا رئويا له، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأسرة أساءت لفظياً لموظفي المستشفى بعد وفاته.

وتقوم أجهزة التنفس الصناعي بضخ الهواء ميكانيكياً إلى رئتي الأشخاص الذين لا يمكنهم التنفس دون مساعدة.

وعادة ما تحتاج هذه الأجهزة إلى الكهرباء للعمل، حيث إن البطارية الموجودة بها لا تعمل من دون كهرباء لفترة طويلة.