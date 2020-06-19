أكدت الحكومة السويسرية اليوم (الجمعة) أنها ستسمح بالمناسبات التي يشارك فيها ما يصل إلى 1000 شخص ابتداء من الأسبوع القادم، في الوقت الذي تنحسر فيه حالات الإصابة الجديدة بفايروس «كورونا».

وأضافت: «البلاد مستعدة بشكل أفضل لمواجهة أي انتشار جديد للفايروس، واعتباراً من الاثنين القادم سيتم رفع معظم الإجراءات التي اتخذت لمكافحة كورونا، وسيستمر فقط منع المناسبات الكبرى إلى نهاية أغسطس».

وأوضحت السلطات أن الفحوص أثبتت إصابة أكثر من 31 ألف شخص بفايروس «كورونا» ووفاة 1680 منذ تسجيل أول حالة إصابة في أواخر فبراير.

ووفقاً للحكومة السويسرية، تراجعت حالات الإصابة الجديدة إلى عشرات قليلة فقط يومياً، وهو ما سمح لسويسرا بإعادة فتح المدارس والمتاجر والحدود مع الدول الأخرى الأعضاء في منطقة «شنجن» التي يسافر عبرها الأشخاص دون الحاجة إلى حمل جوازات السفر.