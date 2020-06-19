أكد المستشفى العسكري بهندوراس أن حالة الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز تطورت بشكل إيجابي أثناء علاجه في مستشفى عسكري من التهاب رئوي، لكنه قد يبقى هناك أسبوعا آخر، وذلك بعد أيام من إعلان إصابته بفايروس كورونا.

وقال أخصائي الطب الباطني وأحد معالجي هرنانديز سيسار كاراسكو، في مؤتمر صحفي بالمستشفى العسكري: «يمكنني أن أبلغكم أن حالة الرئيس تتطور بشكل مرضٍ حتى الآن. لم يحدث أي نوع من التدهور الرئوي أو على مستوى الصحة العامة».

وقال كاراسكو: «حالته مستقرة ولا يعاني ضيقا في التنفس، لكنه يشعر دائما بقدر من التعب عندما يمشي في غرفته». وأشار إلى أن الرئيس قد يبقى بالمستشفى 5 أيام أخرى.

وعندما أعلن رئيس هندوراس إصابته بفايروس كورونا في وقت متأخر من الثلاثاء الماضي، قال إن الأعراض معتدلة وإنه يشعر بتحسن، ونصحه أطباؤه بالراحة، لكنه قال إنه سيعمل عن بُعد وعبر مساعديه.