وفي التفاصيل، كان هاتشينسون يحاول إبعاد ميل، بعدما أصيب في رأسه وبدأ الدم ينزف منها، وحظي بإشادة واسعة إذ وصف كثيرون تصرفه بالبطولي.

وكان المصاب ميل يشارك في مظاهرة لليمين المتطرف من أجل حماية النصب التذكارية، بالتزامن مع مظاهرة أخرى لحركة «حياة السود مهمة»، واندلعت اشتباكات بين الطرفين في المظاهرتين.

وقال هاتشينسون لصحيفة «غارديان»، إن الصورة التي التقطت له وهو ينقل الرجل الجريح ميل «تؤكد على الوحدة التي يتحلى بها المجتمع في مكافحة مظاهر العنصرية».

وتسبب مقتل جورج فلويد، الرجل الأميركي من أصول إفريقية في 25 مايو الماضي، على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينسوتا الأميركية، بموجة من الاحتجاجات والغضب في الولايات المتحدة وخارجها تحت شعار «حياة السود مهمة».