لا تتوقف اليابان عن الإبداع، وفي ظل أزمة كورونا التي ضربت العالم يبهر اليابانيون مجددا، هذه المرة عبر فقاعات الصابون.

فقد أظهرت دراسة يابانية، نشرتها مجلة «آي ساينس»، أن طائرات مسيرة تطلق فقاعات صابون قد تستعمل في تلقيح أشجار مثمرة مهددة، بسبب التراجع غير المسبوق في عدد النحل.

ويعمل إيجيرو مياكو الأستاذ في «جابان أدفانسد إنستيتوت أوف ساينس» في اليابان ومعد الدراسة، منذ سنوات عدة على روبوتات ملقحة إلا أن هذه الأخيرة كانت تسحق الزهور.

فقرر العالم استخدام فقاعات صابون، مستلهما تلك الفكرة حين كان يلعب مع نجله البالغ 3 سنوات في حديقة عامة، وفقا لـ«سكاي نيوز».

وحلل مياكو وزميله تشي يانغ فقاعات صابون بالمجهر للتأكد من أنها قادرة على حمل حبوب الطلع.

واختبر العالمان بعد ذلك 5 مواد متوافرة في السوق لإنتاج فقاعات ولاسيما لوراميد وبروبيل بيتايين، المستخدمة في مستحضرات التجميل بسبب الرغوة التي تحدثها. وتبين أنها أفضل خيار لنمو الأنبوب الذي ينمو بعدما تحط حبوب الطلع على الأزهار.

ووضع الباحثان المحلول في جهاز للفقاعات ونشرا الفقاعات المحملة بالطلع في بستان إجاص. وسمحت هذه الطريقة مع وجود ألفي حبة طلع في كل فقاعة، بتلقيح 95% من الأزهار المستهدفة التي أنتجت بعد ذلك ثمرا.

وأوضح إيجيري مياكو «قد يبدو الأمر خياليا بعض الشيء لكن فقاعة الصابون تسمح بتلقيح فعال وتضمن ثمارا من نوعية مماثلة لتلك الناتجة عن تلقيح يدوي تقليدي».

ويجري مياكو محادثات حاليا مع شركة من أجل تسويق هذه التقنية في المستقبل.

وأوضح أن بالإمكان تحسين دقة العملية وإضافة استهداف مستقل للأزهار.