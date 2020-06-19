انتقل إلى رحمة الله تعالى السفير الدكتور حسن عبدالرشيد عطار، الذي وافته المنية أمس (الخميس)، وسيصلى عليه ظهر اليوم (الجمعة) في المسجد الحرام، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة. والفقيد والد البراء والدكتورة رواء وشقيق كل من: المهندس زهير، لؤي، الدكتورة ليلى، هند، هالة، هناء وهيام وابن عم باسم عطار.ونظرا للإجراءات الاحترازية ضد فايروس كورونا والتباعد الاجتماعي يتقبل العزاء بالواتساب على جوال باسم (0556657574).«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بالعزاء لذوي الفقيد، وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان، (إنا لله وإنا إليه راجعون).