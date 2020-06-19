أعلن موقع التواصل الاجتماعي تيك توك عن خطط، لتكليف مئات الخبراء والمؤسسات لإنتاج محتوى تعليمي للمنصة بحسب موقع بي بي سي.

وأوضح أن الجامعات والجمعيات الخيرية من بين أولئك الذين سيحصلون على أموال، لإنشاء محتوى خصيصا للتطبيق.

وقال أحد الخبراء إن هذا التوجه الجديد يمكن أن يكون جذابا بالنسبة لاتجاه التعلم المصغر.

وتم تثبيت تطبيق تيك توك أكثر من ملياري مرة، على نظامي تشغيل الهواتف الذكية iOS و Android منذ إطلاقه عالميا في عام 2017. ويسمح التطبيق للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو، تصل مدتها إلى 15 ثانية، مع وجود موسيقى في الخلفية.

ومع نجاحه القائم على مقاطع الفيديو الترفيهية، التي ينتجها المستخدمون، فإن الانتقال إلى تضمين محتوى تعليمي يتم إنتاجه بشكل احترافي يمثل تحولا كبيرا، حيث تحاول الشركة تنويع محتواها.