استضافت منصة «جدة الآن» مؤخرا عبر حساباتها الإلكترونية في «تويتر» و «إنستقرام» الشاعر عبدالله أبوراس كاتب كلمات أغنية «سلام من السعودية»، وذلك في لقاء خاص للحديث عن العمل. الذي تصدّر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو من أفكار معالي المستشار تركي آل الشيخ وألحان الفنان أحمد الهرمي، وشارك فيه أدائه 13 فنانا سعوديا يتقدمهم فنان العرب محمد عبده تغنوا بمناطق المملكة العربية السعودية الثلاث عشرة.

وأوضح الشاعر عبدالله أبوراس أن العمل تم تجهيزه منذ وقت مبكر وكان معداً أن يرى النور خلال عيد الفطر المبارك إلا أن الهيئة العامة للترفيه ارتأت تأجيله لموعد آخر ليحظى بمتابعة أكبر.

وبين أبوراس أن العمل استغرقت كتابته نحو أسبوع، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية أن يتغنى الشاعر في وطنه من خلال كتابة النصوص التي تعبر عن الانتماء لهذا الوطن العظيم، وبين أن ما يميز العمل هو مشاركة هذا العدد الكبير من الفنانين في عمل وطني يعد الأضخم من خلال مواقع متعددة تجسيدا لمبدأ التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.

يذكر أن الشاعر عبدالله أبوراس صاغ العديد من الأعمال والأوبريتات الوطنية، منها أوبريت الجنادرية «كوكب الأرض» عام 2014 وأغنية «الحد الجنوبي»، وكتب عشرات القصائد التي تغنى بها أشهر المطربين العرب مثل محمد عبده وراشد الماجد إضافة إلى ماجد المهندس والفنانة نوال الكويتية وأصالة نصري، نبيل شعيل، وغيرهم الكثير.

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