أظهر مقطع مصور نشرته أم أمريكية على فيسبوك أخيرًا مشهدا مؤثرا بين ابنتها وشرطية في ولاية نيويورك.

ففي الوقت الذي كانت فيه الطفلة الصغيرة خائفة من وجود عدة رجال شرطة، اقتربت هذه الشرطية للتحادث مع الطفلة وطمأنتها.

وروت الأم الأمريكية ما جرى بعد بضعة أيام لوسيلة إعلام أمريكية: حيث كانت شانيكا براون متواجدة في حديقة شلالات نياغرا مع طفلتها نيفيا البالغة من العمر عشر سنوات، وفي الرابع من يونيو، رفعت نيفيا يديها في الهواء عندما توقفت سيارة شرطة غير بعيد عنها، خوفا «من أن يحدث لها مكروه».

واقتربت منها الشرطية، التي تم التعرف عليها وهي جانين كلوتزر، لتقول لها «لا تخافي! لسنا كلنا سيئين» وهو ما سُمع في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي حظي بأكثر من مليون مشاهدة.