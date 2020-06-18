وجه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجمع شمل عائلة تفرقت بها السبل بعد أن علق الوالدان بالبوسنة بسبب تعليق الطيران نتيجة لجائحة كوفيد-19، بينما بقيت ابنتاهما في الإمارات بصحبة الجدة التي كانت تعاني بسبب حاجة الطفلتين للرعاية المستمرة كونهما من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان الأب والأم سافرا إلى البوسنة في رحلة عمل تستغرق أسبوعاً، لكن نظراً لتداعيات فايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تعثرت عودتهما إلى الإمارات، بسبب تعليق رحلات الطيران في جميع دول العالم، الأمر الذي حال دون عودتهما، لبناتهما المقيمات في الإمارات، ويعانين حالة صحية صعبة، تحتاج إلى رعاية ومتابعة من قبل المتخصصين.

ووجهت العائلة السورية الشكر لولي عهد أبوظبي على تلك المبادرة الإنسانية التي جمعت شملهم من جديد؛ إذ قال الأب: «شكراً الشيخ محمد بن زايد آل نهيان». وأكدت الأم أن الإمارات وطن الإنسانية، الذي لا يفرق بين مواطن أو مقيم، موضحة أن «الموقف كان صعباً جداً؛ نظراً لتعثر فرص العودة، وما كنت أطمح له هو العودة إلى أطفالي، وما دمنا نعيش في الإمارات فإننا لم نحمل هماً فعلاً».