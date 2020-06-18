شهدت العاصمة الصينية بكين الأسبوع الماضي ارتفاعا في حالات الإصابة بفايروس كورونا، وجميعها تقريبا مرتبطة بسوق ضخم لبيع المواد الغذائية بالجملة بحسب موقع بي بي سي.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن الفايروس اكتشف على الألواح المستخدمة في تقطيع سمك السلمون المستورد في سوق شينفادي، ما أثار مخاوف في أنحاء البلاد.

وسارعت محلات البقالة والمطاعم في جميع أنحاء بكين إلى سحب سمك السلمون من أرففها، وتوقفت الواردات من أوروبا.

وأثبتت الاختبارات أمس (الأربعاء) أن رجلا يبلغ من العمر 22 عاما، ويُعرف أنه كان ينظف المأكولات البحرية المجمدة من حين لآخر، أصيب بالفايروس في تيانجين، بالقرب من بكين.

لكن مركز مكافحة الأمراض في الصين أعلن أنه من غير المحتمل أن يحمل سمك السلمون الفايروس.