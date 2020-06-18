في ظل اعتماد ملايين البشر على مواقع التواصل في تلقي المعلومات، خصوصا تلك المتعلقة بكيفية فقد الوزن الزائد، تنتشر العديد من الخرافات والمئات من الحميات الغذائية، رغم أنها لا تمت للحقيقة بصلة. ويؤكد خبراء تغذية ألمان، وفق موقع DW أن أبرز هذه المغالطات أن الحصول على وجبة إفطار في وقت مبكر تقلل احتمالية شراهة تناول الطعام وتحارب الجوع، رغم أن عدم تناول الإفطار لن يؤثر على فاعلية التمثيل الغذائي، ولن يؤدي لإبطائها، كما أنه لا صحة لتناول 5 وجبات صغيرة بدلا من 3 وجبات الاعتيادية، إذ تؤدي لنتائج عكسية، أما عن حمية الصيام المتقطع لـ16 ساعة والفطور بقية اليوم، فهي تحمل معدلات خطورة عالية قد تصل لانخفاض وظائف المخ المعرفية بسبب الإرهاق، علاوة على مشكلات صحية أخرى. وعلى أن تناول الطعام الصحي مفيد، إلا أن الإفراط في تناوله يعطي نتائج عكسية إذا لم يحرق الجسم السعرات الزائدة. وأخيرا يذهب البعض لاعتماد حساب عدد السعرات الحرارية دون النظر لطبيعة الأطعمة الضارة ما يعيق عملية فقد الوزن.