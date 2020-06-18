فيما أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب، (الأربعاء)، عودة القطاع السياحي السعودي للعمل بنهاية شهر شوال الجاري، أسوة بالدول التي أعادت تشغيل قطاعاتها بعد الإغلاق الذي تسببت فيه جائحة كورونا. كشف الخطيب عن جهوزية الوزارة لإطلاق برنامج ثري في الصيف، لاسيما أن 80% من السعوديين يفضلون السياحة الداخلية، ما شجّع الوزارة على تجهيز العديد من المفاجآت والفعاليات، حال تم الاتفاق مع وزارة الصحة.يأتي ذلك في وقت يشهد فيه مركز «الهدا» في محافظة الطائف خلال الفترة الحالية درجات حرارة معتدلة تصل إلى ما بين 15-24 مئوية، ما يجعلها الوجهة السياحية الأفضل خلال الصيف، لاسيما أنها ترتفع عن سطح البحر باكثر من 2800 متر، ما يكسبها مزايا عديدة بجبالها المكسوة بالخضرة وطبيعتها المتنوعة وأجوائها الرائعة، ما يشكّل لوحة بانورامية تدخل السرور على قاصديها. فيما يتسم مناخها بالاعتدال صيفاً والبرودة شتاء، وتكثر فيها الأمطار بحلول فصلي الربيع والشتاء، ويغطي الضباب قمم جبالها في مشهد ساحر في موسم الشتاء، وبعض أوقات بقية الفصول، وهو ما يجذب إليها الاهتمام المحلي والعالمي نحو تنمية سياحة مستدامة على مر فصول السنة.وتتوفر في الهدا العديد من المنتجعات السياحية والفنادق والشقق المفروشة بما يصل إلى 35 داراً ونزلاً سياحية و5 فنادق، و10 وحدات سكنية، إلى جانب دور الإيواء السياحي وعدد من المدن الترفيهية والجلسات العائلية والشبابية. علاوة على أنها تضم مشروع «تلفريك الهدا»، الذي تتربع محطته العلوية أعلى الجبل والسفلية في قرية الكر السياحية، ناهيك عن المطاعم والبرامج السياحية والترفيهية المتنوعة.