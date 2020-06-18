تبرع زوجان صينيان تلقيا العلاج ضد مرض كوفيد-19 بمستشفى «لادزارو سبالانزاني» للأمراض المعدية في روما بمبلغ 40 ألف دولار للبحث العلمي حول فايروس كورونا بحسب موقع روسيا اليوم.

وقال «سبالانزاني» في مذكرة نشرها اليوم (الخميس) إن «الزوجين الصينيين اللذين كانا أول حالتي عدوى في إيطاليا، واللذين أدخلا إلى مستشفانا وعولجا فيه، حيث تركاه بعد تعافيهما في منتصف مارس الماضي، تبرعا بالمبلغ للمستشفى، للمساهمة في تمويل البحوث حول فايروس كورونا».

وذكر المستشفى أن الزوجين كانا قد عادا إلى الصين، لكنهما «قررا الإعراب عن الشكر بهذا التبرع للأطباء والباحثين في سبالانزاني»، الذين «أنقذوا حياتهما في المستشفى، حيث خضعا للعناية المركزة لعدة أيام».