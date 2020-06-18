افتتحت مدينة ديزني لاند في هونغ كونغ أبوابها اليوم (الخميس) بعد إغلاق دام نحو 5 أشهر، بسبب الإجراءات الصارمة المتبعة لاحتواء تفشى فايروس كورونا المستجد.

وأوضح المتنزه في بيان (الاثنين) الماضي أن على الزوار التوقيع على تصريح صحي والخضوع لقياس منتظم للحرارة ووضع الكمامات طوال الوقت إلا عند تناول الطعام.

وهو ثاني متنزه تابع لمجموعة «ديزني» في العالم يعاود خدماته خلال الجائحة بعدما استؤنف النشاط في شنغهاي الشهر الماضي.

ولا يزال المتنزهان في طوكيو وباريس مغلقين في حين ينوي متنزه «ديزني» الرئيسي في كاليفورنيا إعادة فتح أبوابه في تموز.