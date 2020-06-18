أعلن اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) بدء تنفيذ مبادرته لتنمية مهارات 2200 إعلامي في الدول الأعضاء للتعامل مع المعلومات خلال الأزمات وانتشار الشائعات وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في نشر الوعي لتكوين كوادر إعلامية تتعامل بمهارة مع تداعيات أزمة «كوفيد-19» وما بعدها.

وأكد المدير المساعد للاتحاد زايد سلطان عبدالله، الذي تحدث أمس (الأربعاء)، أمام المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء الثقافة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حرص الاتحاد على رفع الوعي بشأن الأوبئة والكوارث وتوفير فرص لتنمية مهارات الإعلاميين للتعامل مع مختلف جوانب الأزمة.

وأوضح عبدالله أن الاتحاد عمل من خلال منصته una-oic.org على بث رسالة إعلامية (باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية) تعتمد في بنائها على وكالات الأنباء الأعضاء ذات المصادر الموثوقة.

وأشار المدير المساعد إلى أن مبادرة الاتحاد لتنمية مهارات الإعلاميين تم إطلاقها في مايو الماضي في الملتقى الافتراضي الذي رعاه وزير الإعلام المكلَّف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بعنوان دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأتاح الاتحاد للإعلاميين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الاستفادة من هذه المبادرة من خلال التسجيل في الرابط التالي:

http://www.una-oic.org/page/public/page.aspx?page_ID=45

يذكر أن المؤتمر الذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وترأسته وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة الكعبي، شاركت فيه 50 دولة و22 منظمة دولية.