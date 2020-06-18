بكت شرطية أمريكية وندبت كما الأطفال، لخشيتها من عدم الحصول على ساندوتش طلبته من فرع أحد مطاعم الوجبات السريعة بمدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، وتأخروا بتجهيزه وإحضاره لها عبر نافذة سيارتها التابعة للشرطة، فصورت نفسها فيها وهي تشكو وتبكي، ثم تحول ما صورته إلى فيديو، بعد أن اكتظت بخبره مواقع التواصل في معظم العالم أمس واليوم، وفيه نراها معتصرة المشاعر كأن نكبة حلت عليها من التأخر بتسليمها ما دفعت ثمنه مسبقاً.



وبحسب موقع «العربية» شاهد أحد أبناء الرئيس الأمريكي، الفيديو مرفقاً بتغريدة تويترية قرأها، فاستغرب ما رأى وأعاد نشرها أيضاً في حسابه بالموقع، مع تغريدة قال فيها دونالد ترمب جونيور معلقاً: «ما يحدث الآن مثير للاشمئزاز» عاكساً بما قال واقع حال مضطرب تعيشه الولايات المتحدة منذ مقتل أمريكي من السود بركبة شرطي من البيض.



ملخص ما روته Stacey الشقراء في الفيديو الذي صورته، أنها رغبت بتناول ساندوتش من فرع لشبكة مطاعم وجبات سريعة بعد ليلة عمل طويلة، لكن موظف خدمة الزبائن طلب منها الانتظار بعض الوقت لأن طلبيتها لم تجهز بعد، فانتابتها شكوك وتذكرت أنباء عن تكرار تسميم زملاء لها في الأيام الماضية من خلال مطاعم الوجبات السريعة، لذلك قالت باكية: «قلت للعامل لا تهتم بالطعام الآن.. أشعر بقلق شديد لتناول وجبة لأني لا أستطيع أن أرى طريقة تحضيرها» وفق تعبيرها.



وأضافت ثلاثينية العمر في شكواها المرفقة بالقلق والدموع: «أعمل بالشرطة منذ 15 سنة، ولم أشعر خلالها بهذا القدر من القلق في انتظار وجبة طعام من قبل.. رجاء لقد تعبنا، فأريحونا. كونوا ودودين ومحبين، وإذا رأيتم شرطياً فقولوا له شكراً، لأني لم أعد أسمعها بما يكفي» مضيفة أنها طلبت من المحل عبر هاتفها المحمول. أما الفيديو، فشاهده 4 ملايين بساعات.