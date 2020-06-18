أوقفت منظمة الصحة العالمية، أمس (الأربعاء)، إجراء اختبارات على عقار «هيدروكسي كلوروكين» المضاد للملاريا على المرضى ضمن تجربة دولية تبحث في إمكانية استخدام أدوية موجودة بالفعل لعلاج فيروس كورونا المستجد. حيث إن «النتائج الأخيرة أظهرت أن هيدروكسي كلوروكين لا يحد من وفيات مرضى كوفيد-19». -بحسب بيان للمنظمة-.



ويأتي بيان منظمة الصحة العالمية الخاص بهيدروكسي كلوروكين بعد يوم من إعلان فريق العلماء في جامعة أوكسفورد البريطانية عن نتائج إيجابية سجلها دواء ديكساميثازون"، من ناحية تقليل الوفيات في صفوف مرضى كورونا ممن يتنفسون بواسطة قوارير الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي.