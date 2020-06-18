أعلن المتحدث باسم الهيئة الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات الدكتور سيف الظاهري وضع بعض الاشتراطات والإجراءات للراغبين في السفر للخارج بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأوضح الظاهري أنه سيتم تحديث هذه الإجراءات بصورة دورية، وبناءً على مستجدات الأحداث والوضع الصحي، مشيرا إلى تقسيم الدول إلى ثلاث فئات.

وقال الظاهري في بيان صحفي (الأربعاء): «يمكن للمواطنين والمقيمين السفر إلى الدول ضمن فئة (منخفضة الخطورة) ولا يسمح السفر نهائياً للدول ضمن فئة (عالية الخطورة)».

وأوضح أنه «يسمح لفئة محدودة ومعينة من المواطنين السفر إلى الدول ضمن فئة (متوسطة الخطورة) في الحالات الطارئة، ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية».

وشرح أنه «عند العودة من السفر يجب إجراء فحص كوفيد 19 (PCR) في منشأة طبية معتمدة لمن يعانون من أي أعراض، خلال 48 ساعة من الدخول لدولة الإمارات».

وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات وإجراءات اعتبارا من 23 يونيو الجاري.