أثار تناقل متداولي التواصل الاجتماعي في سوريا مساء (الثلاثاء)، خبراً حول وفاة الفنان السوري ياسر العظمة ضجة كبيرة بين محبيه وجمهوره، خصوصا أن الخبر المشاع أفاد أنه تعرض لحادث سير أدى للفظ أنفاسه عن عمر يناهز 78 عاماً. فيما نفى مقربون من العظمة الخبر جملة وتفصيلا، وتبين أن أحدهم أطلق الشائعة لجلب المزيد من المشاهدات والإعجابات لصفحته.يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها العظمة لهذه الشائعة، إذ خرجت شائعات عدة عن وفاته، آخرها العام الماضي 2019، حين تداولت منصات التواصل أنه توفي بحادث سير أيضا في دمشق، واضطر آنذاك أن يظهر لنفي الشائعة بنفسه، في حديث نثري، قال فيه: «قد قالوا إني قد مت، مع أني حي ما زلت، أأساق إلى رحمة ربي، لو أني مثلاً سافرت! أيقال بأني مرحوم، لو عن شاشة تلفاز غبت».