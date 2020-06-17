احتفت «كاوست» بخريجة الدكتوراه نهى الحارثي وطالبة الدكتوراه رباب العميري إثر فوزهما أخيراً، بجائزة «غاوس» العالمية، لأفضل منشور بحثي، فيما نالتا 5000 يورو لدعم بحثهما ما يتيح لهما إكماله، وإجراء تجاربهما على العملاق «هوك» أسرع حواسيب العالم، بمدينة شتوتغارت الألمانية.وأكدت الفائزتان أن الجائزة تعد فرصة فريدة من نوعها، إذ ستساعدنا على تكملة البحث الحالي وإجراء الاختبارات البحثية على أفضل وأسرع الحواسيب العالمية. وأضافتا: «خلال تجاربنا الماضية في هذا البحث استخدمنا حاسوب «شاهين 2» الذي يعد من أهم المصادر المتاحة لنا حاليا في «كاوست»، وكذلك «ازم بارد» الموجود في بريطانيا، إلا أن «شاهين2» الآن يعد من أسرع الحواسيب، إذ يأتي في المركز الثاني على المستوى العربي، والمرتبة 38 عالمياً طبقا لقائمة الـtop500».ومن خلال «شاهين 2» -والحديث مازال لنهى ورباب- تمكنا من معالجة واحدة من أهم التحديات في مجال الحوسبة العالية والهندسة الكهربائية، وطبقناها على الغواصات البحرية، كما جمعنا في هذا البحث بين النظريات الرياضية، والهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب لتمكين التطبيقات العلمية من معالجة كمية بيانات كبيرة، وعمليات معقدة في أسرع وقت وبدقة عالية، ما يقلل الأخطاء الكارثية في مجال صناعة الطائرات والغواصات على سبيل المثال.ويمنح مركز غاوس العالمي المتخصص في أبحاث الحوسبة عالية الأداء، من 9 سنوات، جائزة أفضل منشور بحثي سنوياً وتقدم في مؤتمر الحاسوب الدولي العملاق بألمانيا، وهو أحد أهم الأحداث العالمية في مجال الحوسبة، علاوة على نشر البحث في موقع top500.