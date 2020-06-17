رغم أن الرياضة أهم سبل الحفاظ على الصحة، إلا أن الإفراط فيها يؤدي إلى الإضرار بالجسم. ووفق «ذي صن» البريطانية، يعد المستوى الثابت للأداء دليل على أنك بخير، أما إذا شعرت بالكسل أثناء أداء التمارين المعتادة، فمعناه أنك تفرط في التدريب. كما أن شعورك بالتعب لأكثر من 3 أيام بعد التمرين، فيعد إنذاراً باستهلاك مخازن الطاقة بجسمك (كربوهيدرات وبروتين ودهون)، أما الشعور المستمر بالأرق فينتج عن إفراز المزيد من هرمون الإجهاد، إضافة للإصابة بخلل التمثيل الغذائي (الهضم والإخراج)، فيما ينذر تعكّر المزاج وغياب الإيجابية بالإفراط، وقد يؤدي لأمراض نفسية تصل لحد الاكتئاب.