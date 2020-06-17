قررت شركة «قوقل» دعم خدمة «قوقل ديو» للتراسل الفوري، ما يتيح مشاركة أكثر من 32 مستخدما في مكالمة فيديو واحدة. ووفق موقع «إنقادجيت» التقني، تتوفر الخدمة التي تهدف لزيادة عدد المشاركين في التطبيق اعتبارا من اليوم على نسخة سطح المكتب، وستطرح في تحديث خاص لنسخة الهواتف الذكية قريبا. وأضاف التطبيق تحديثات أضافت تأثيرات الواقع المعزز، ما يجعل دردشة الفيديو أكثر متعة للأطفال والبالغين. ويمكن الاستمتاع بإجراء مكالمة جماعية عبر متصفحات «قوقل كروم»، يذكر أنها المرة الثانية التي يزيد فيها «ديو» الحد الأقصى لمكالمات الفيديو هذا العام، إذ توسعت في مارس الماضي من 8 إلى 12 شخصاً.