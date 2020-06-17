لا يسمح لأي زائر مهما كانت مكانته، أن يقابل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون أن يمر على حجرة أو «نفق تعقيم» أقامته السلطات لرش الزوار بمواد مطهرة منعا لانتقال عدوى كوفيد-19 للرئيس الذي لا يظهر مرتديا الكمامة أبداً، وفق ما أكدته وكالة «نوفوستي» الرسمية عبر تويتر فجر (الأربعاء). ويعمل بوتين منذ بدء الجائحة من مقر إقامته في نوفو أوغاريوفو قرب موسكو مطمئنا تماماً، إذ تعهدت سلطات منطقة بنزا التي صنعت حجرة التعقيم والمتخصصة في أجهزة التنظيف الآلي، بضمان سلامة الرئيس وزواره، فيما يؤكد مسؤولو الكرملين أن بعض زوار بوتين يخضعون لإجراء فحوصات مطولة قبل لقائه.