قال وزير التجارة الأسترالي، سايمون برمنغهام، الأربعاء، إن بلاده لن تعيد فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب، قبل العام القادم على الأرجح، لكنها ستبحث تخفيف قواعد دخول البلاد للطلاب وغيرهم من الزوار الذين ينوون البقاء لمدة طويلة بحسب موقع سكاي نيوز.

ونجحت أستراليا بصورة كبيرة في احتواء انتشار فايروس كورونا المستجد، وهو ما تعزوه السلطات إلى القيود على السفر الدولي وقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة.

وقال برمنغهام إن قاعدة الحجر الصحي الخاصة بالأستراليين العائدين من الخارج، يمكن أن تطبق على الطلاب الأجانب وغيرهم من الزوار الذين يعتزمون البقاء في البلاد لفترة طويلة.