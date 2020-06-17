دعا أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، مرضى السكري إلى التنسيق واستشارة الطبيب المعالج بشأن بعض الأدوية التي قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء سحب بعض التشغيلات منها احترازياً، بعد أن أظهرت نتائج التحليل المخبري تجاوز شوائب NDMA فيها الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي (96 نانوجرام/اليوم).



وقال لـ«عكاظ» لابد لمستخدمي هذه الأدوية استشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب قبل التوقف عنه قطعياً، إذ إن التوقف عنه دون بديل مناسب يؤدي إلى عدم التحكم في مستويات السكر في الدم.



وأكد البروفيسور الأغا أن سحب هذه الأدوية جاء من باب الاحتراز، مؤكداً أنه لن يترتب على المستخدمين أي تأثيرات بإذن الله، إذ إنه من المهم هو تناول البديل المناسب لحفظ مستويات السكر.



يشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قد أصدرت بياناً الإثنين الماضي حول المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة (ميتفورمين)، يتضمن قرارات عدة حول نتائج تحليل القائمة الثانية من الأدوية التي تم تحليلها.



وقالت الهيئة إنه إلحاقاً لبيان الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر في 29 مايو 2020م الموافق 6 شوال 1441هـ، بخصوص احتمالية ظهور خلل في جودة أدوية مرض السكري المحتوية على مادة «ميتفورمين» يتمثل في تلوثها بالشوائب الكيميائية من عائلة النيتروزامين التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine وتعتبر ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مُسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جداً.