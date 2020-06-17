الصين تحذر من سمك السلمون.. وكورونا يعيش على سطح غذاء مجمد لمدة تصل إلى 3 أشهر

وأوضح كبير علماء الأوبئة في مركز الصين لمراقبة الأمراض والوقاية، وو زوينو، إن فايروس كورونا قد يعيش على سطح غذاء مجمد لمدة تصل ثلاثة أشهر، وأن الهيئة الصحية التي يعمل فيها، تشك بشكل كبير في أن تكون سلع حاملة للعدوى قد تسببت في الارتفاع الأخير لحالات كورونا.



كما أبان أطباء وخبراء، إمكانية انتقال عدوى كورونا من خلال التعامل مع أغذية مبردة أو مجمدة، أو في حال تناولها.