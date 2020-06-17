الصين تحذر من سمك السلمون.. وكورونا يعيش على سطح غذاء مجمد لمدة تصل إلى 3 أشهر

أثار ارتفاع الإصابات الجديدة بفايروس كورونا في الآونة الأخيرة، الشكوك لدى السلطات الصينية في أن تكون حالات العدوى الحديثة مرتبطة بسوق كبير لبيع اللحم والخضار في العاصمة بكين.
وكان الفايروس قد جرى اكتشافه في ألواح خشبية لتقطيع سمك السلمون، ما أثار مخاوف من انتقال الفايروس عبر هذا الحيوان البحري -بحسب موقع "سكاي نيوز"-، وحذر المسؤولون من تناول سمك السلمون النيء، حتى في ظل عدم اتضاح أسباب الإصابات الجديدة بشكل جديد.
وأوضح كبير علماء الأوبئة في مركز الصين لمراقبة الأمراض والوقاية، وو زوينو، إن فايروس كورونا قد يعيش على سطح غذاء مجمد لمدة تصل ثلاثة أشهر، وأن الهيئة الصحية التي يعمل فيها، تشك بشكل كبير في أن تكون سلع حاملة للعدوى قد تسببت في الارتفاع الأخير لحالات كورونا.
كما أبان أطباء وخبراء، إمكانية انتقال عدوى كورونا من خلال التعامل مع أغذية مبردة أو مجمدة، أو في حال تناولها.