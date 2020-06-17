أعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوى أمي (الثلاثاء)، إن الحالة الصحية لوالدتها لم تتحسن، وأنها ما زالت بالرعاية المركزة بمستشفى ‏العزل في الإسماعيلية، على جهاز التنفس الصناعى.

وذكرت ابنة رجاء الجداوي، عبر حسابها على فيسبوك، أن والدتها التي تعاني من فايروس كورونا، لا تزال على جهاز التنفس الصناعي.

وكتبت أميرة مختار: «مامي ما زالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز، بس للأسف تعبانة ادعوا لها أرجوكم يشفيها ويشفي كل مريض».

ودخلت رجاء الجداوي منذ شهر، عزل الإسماعيلية بعد شعورها بأعراض فايروس كورونا بمجرد الانتهاء من تصوير مسلسل «لعبة النسيان» رمضان الماضي، وبعدها تدهورت حالتها ليتم نقلها من غرفة عادية إلى الرعاية المركزة لوضعها على التنفس الصناعي.

وقالت المصادر في المستشفى، إن جرعات بلازما المتعافين لم تؤثر كثيرا في تحسن حالة الفنانة رجاء الجداوي بالشكل الذي يمكن معه نقلها إلى غرفة عادية، مؤكدين أن السبب في ذلك الحالة الصحية والسن المتقدمة.

وأضافت أن التحسن في الحالة يسير ببطيء منذ بداية دخولها العناية المركزة، ولكنها مستقرة ولم تصل إلى حد التدهور، حيث ثبتت درجة حراراتها عند 37 درجة، ونسبة الأكسجين في الدم تتراوح يوميًا ما بين 98 و97، والضغط والنبض مستقرين ولم تفقد الوعي وتتحرك ببطيء.