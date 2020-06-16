في قرار اعتبر مفاجئا، أعلنت أعرق الجامعات الأمريكية «هارفارد» أمس أنها لن تطلب من الطلاب المتقدمين تقديم درجات ACT و SAT العام القادم، مشيرة إلى وجود تحديات لا يمكن التغلب عليها في جدولة الاختبارات، حسب ماذكرته صحيفة وول ستريت الأمريكية.

وأضافت الجامعة في بيان نشر على موقعها: «نحن نتفهم أن جائحة Covid-19 خلقت تحديات لا يمكن التغلب عليها في جدولة الاختبارات لجميع الطلاب، وخصوصا الطلاب ذوي الدخل المتواضع، ونعتقد أن هذا التغيير المؤقت قد يعالج هذه التحديات».

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبذلك القرار انضمت جامعة هارفارد إلى أقرانها من الجامعات الأمريكية الأخرى مثل (آيفي لييق)، و(يال)، و(كولومبيا)، و(دارتماوث) التي أسقطت متطلبات الاختبار مؤقتًا.

وسجلت جامعة هارفارد هذا العام معدل قبول 4.9%، حيث تم قبول 1980 طالبا من بين 40 ألف متقدم للفصل الذي من المقرر أن يبدأ في الخريف.