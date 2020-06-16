تطلق «ميلينيوم العربية» (الأربعاء) أول برنامج عربي للرياضات الإلكترونية على «تويتر» بمسمى «هلا بالجيمرز». ويتناول البرنامج على مدى 5 دقائق، مواضيع حول الرياضات الإلكترونية من خلال أجزاء متعددة يقدمها مدرب فريق FATE Esports السابق عيسى فاخوري، إذ سيجرى لقاءات على شكل أسئلة سريعة مع شخصيات بارزة إقليمياً في مجال الرياضات الإلكترونية. كما سيتناول «هلا بالجيمرز» لحظات وتقارير الألعاب، وتقديم النصائح والحيل لمجتمع الرياضات الإلكترونية.بدورها، قالت مديرة الشراكات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «تويتر» كندة إبراهيم: «يقصد محبو الرياضات الإلكترونية والألعاب تويتر لمواكبة إصدارات الألعاب الجديدة، والتعرف على مراجعات أحدث الألعاب، وخاصةً خلال الفترة الأخيرة، ونعتقد أن الوقت الحالي هو الأنسب لتوفير برنامج يواكب هذه المحادثات».