لا تؤدي معظم أمراض الكلى إلى ظهور أعراض واضحة على الشخص المصاب، ما يؤدي إلى تطور المرض خلسة؛ لذا يطلق عليها مصطلح القاتل الصامت Silent Killer، ووفق صحيفة «ذي صن»، أكد أطباء كلية لندن الجامعية ضرورة الحفاظ على الكلى باتباع نمط حياة صحي وبعض العادات البسيطة، وهي: ممارسة الرياضة 10 دقائق يومياً، والسيطرة على مستوى السكر في الدم. ومراقبة ضغط الدم، واتباع نظام غذائي منخفض الملح كثير الفواكه والخضراوات والحليب والحبوب الكاملة، مع تجنب المقليات، وتناول ما لا يقل عن لترين ماء يومياً لتخليص الجسم من السموم، وأخيراً تجنب تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية.