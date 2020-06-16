فاجأت ملكة جمال كولومبيا لعام 2012 دانييلا ألفاريز متابعيها بإجرائها عملية بتر ساقها اليسرى، ونشرت (الثلاثاء) صوراً على حسابها في «إنستغرام» الذي يتابعه 1.6 مليون شخص، وحولها عائلتها وأصدقاؤها وهي بكامل حيويتها وإيجابيتها. وعن سبب خضوعها لهذه العملية، قالت دانييلا التي تعمل عارضة للأزياء: «اكتشف الأطباء خللاً في شرايين ساقي تمنعني من استخدامها بطريقة طبيعية»، وأضافت: «اتخذت قرار بترها والاستعاضة عنها بأخرى اصطناعية، ما يسمح لي بالرقص والركض وركوب الدراجة مرة أخرى.. لم أستسلم للمرض ولن أسمح للاكتئاب بتدميري». يذكر أن دانييلا خضعت نهاية مايو الماضي لعملية جراحية عاجلة لإزالة ورم من بطنها.