كشفت دراسة نشرتها مجلة «ذا لانسيت» الطبية (الثلاثاء)، أن 1 من كل 5 أشخاص في العالم معرض للإصابة بـ«كوفيد-19». وأكد باحثو مدرسة لندن الصحية، أن دراساتهم استندت على بيانات جمعت من 188 دولة، لتخلص إلى أن 1.7 مليار شخص (22% من سكان العالم)، في وضع صحي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة حال التقاطهم عدوى كورونا. وقال رئيس الباحثين أندرو كلارك: «بينما تخرج الدول من العزل، على الحكومات البحث عن حلول لحماية مواطنيها الأكثر عرضة لمخاطر الفايروس الذي لا يزال منتشراً». ونصح بمنح أصحاب الأمراض المزمنة الأولوية حال الوصول للقاح، مع ضرورة حفاظهم على التباعد الاجتماعي.