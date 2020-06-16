أكد الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن يوم (الجمعة) 31 يوليو القادم أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2020. وتوقع الاتحاد الذي يتخذ من عمّان مقرا له أن يولد هلال شهر ذي الحجة 1441هـ، يوم الإثنين 20 يوليو في تمام الساعة 21:33، أي بعد غروب الشمس، فيما تصبح رؤية الهلال ممكنة من مساء (الثلاثاء)، ليكون الأربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة، وستكون وقفة يوم عرفة تصادف الخميس 30 يوليو. يذكر أن الوقت الفعلي لتحديد أول أيام العيد يعتمد على رؤية القمر لشهر ذي الحجة، وهو الشهر الـ12 والأخير من السنة، حسب التقويم الهجري.