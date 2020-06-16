نقلت وكالة بلومبيرغ أن شركة قطر للبترول وبي إن سبورت القطريتين ألغتا مئات الوظائف بهدف تخفيض النفقات في محاولة لمواجهة تداعيات انتشار فايروس كورونا.

وخفضت بعض أكبر الشركات المملوكة للدولة في قطر فواتير أجورها، حيث قامت قطر للبترول، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، بإلغاء حوالى 800 وظيفة.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن مجموعة BeIN Media ألغت أكثر من 100 وظيفة مع الاضطرابات في الأحداث الرياضية بسبب جائحة كورونا.

كما ذكرت المصادر أن من بين الذين فقدوا وظائفهم، مقدمون ومراسلون وفنيون، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم.

إلى ذلك، طلبت قطر، التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022، من الهيئات الممولة من الحكومة أن تخفض الإنفاق على الموظفين غير القطريين في محاولة لدعم مواردها المالية.

كما تسعى الخطوط الجوية القطرية إلى خفض رواتب الطيارين بنسب تصل إلى 25%، وتستعد لموجة جديدة من الاستغناء عن الموظفين.

ويعمل نحو 46 ألف موظف بالخطوط القطرية، ما يعني أن الشركة ستستغني عن 9200 موظف.