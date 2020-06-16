أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، المصادقة على استخدام دواء «ديكساميثازون» لعلاج المصابين بفايروس كورونا، قائلة إنه «أول عقار في العالم ثبت أنه يخفض خطر الوفاة جراء المرض»، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وقالت «الصحة البريطانية»، في بيان اليوم، بعد ساعات من إعلان علماء جامعة أوكسفورد نجاح اختبارات «ديكساميثازون»: «صادقت الحكومة على استخدام هيئة الصحة الوطنية أول دواء في العالم ضد فايروس كورونا المستجد ثبت أنه قادر على خفض خطر الوفاة».

وأضافت الوزارة: «أظهرت اختبارات هذا الدواء، التي مولتها الحكومة، أنه يخفض بشكل ملموس خطر الوفاة بين المصابين الذين يحتاجون إلى علاج بالأوكسجين. تفعل الحكومة كل شيء ممكن لكي يصبح هذا الدواء فورا متاحا لكل مؤسسات هيئة الصحة الوطنية وفي كل أنحاء بريطانيا».

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتياطات الموجودة حاليا لـ«ديكساميثازون» في المملكة المتحدة كافية لعلاج أكثر من 200 ألف شخص، علما أن سعر علبة واحد لهذا الدواء لا تتجاوز 5 جنيهات إسترلينية.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن نتاج اختبارات هذا الدواء تمثل «أكبر طفرة تم تحقيقها حتى الآن» في مكافحة جائحة فايروس كورونا المستجد.

بدوره، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: «يسرني إنه يمكننا اليوم الإعلان عن أول اختبارات سريرية ناجحة في العالم لعلاج من مرض COVID-19. هذه الطفرة المذهلة دليل على العمل الرائع الذي يقوم به علماؤنا وراء الكواليس».

وذكر هانكوك: «اعتبارا من اليوم سيشمل العلاج القياسي للمرضى بـCOVID-19 ديكساميثازون، ما سيساعد في إنقاذ حياة آلاف الأشخاص في الوقت الذي نواصل مكافحة هذا الفايروس المرعب».

وتابع: «انطلاقا من العلم، تقود بريطانيا الطريق في كفاح العالم ضد فايروس كورونا، مع أفضل اختبارات سريرية، أفضل نتائج في تطوير اللقاحات، وأفضل دراسات في مجال المناعة على المستوى العالمي».