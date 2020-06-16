أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية عن قرار تمديد البطولة المبتكرة #تحرك_والعب، بعد نجاحها الباهر وتزايد عدد المشاركين.

ويأتي هذا القرار المشترك بعد أن فاق نجاح بطولة «تحرك والعب» التوقعات، واستطاعت تخطي ملياري خطوة في فترة قياسية وانضمام أكثر من 74.000 مشاركة ومشارك. حيث كان من المفترض تحقيق البطولة مليار خطوة بمشاركة 60.000 شخص. وهذا ما دفع إدارتي الاتحادين لتمديد البطولة ورسم تحديات جديدة لتشجيع المزيد للمشاركة.

وبالنظر إلى المراحل التي ساهمت في نجاح هذه البطولة، جذب تحدي المجموعات الرياضية المحلية اهتمام مجموعة كبيرة من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث شهد هذا التحدي تنافس 36 فريقا بمجموع 637 متنافسا بهدف الفوز بالجوائز المقدمة من الاتحادين.

هذا وقد تم توزيع جوائز المسابقة التي بلغت قيمتها 60.000 ريال سعودي على الفرق الـ9 الفائزة الذين استطاعوا تسجيل 29.6 مليون خطوة خلال الأيام الـ5 للمنافسة. وقد شاركت فرق من الباحة والجوف وعسير والمنطقة الشرقية وحائل وجازان وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقة الشمالية والقصيم والرياض وتبوك.

يذكر أن الهدف الرئيسي من البطولة هو تحفيز الجميع على ممارسة الرياضة بطريقة مسلية ومشجعة ورفع نسبة المشاركين في ممارسة الأنشطة البدنية بشكل يومي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 تحت مظلة برنامج جودة الحياة.