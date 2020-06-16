انضمت مجموعة MBC الإعلامية لقائمة المنصات الـ10 الأكثر مشاهدة حول العالم لمحتوى الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفق النتائج الصادرة عن «Tubular Labs» العالمية المتخصّصة، لشهر مايو (أيار) 2020.

وذكرت مجموعة «إم بي سي» في بيان لها، أنها تبوّأت المركز العاشر عالمياً في إنجازٍ جديد لها يعكس نسب المشاهدة القياسية التي حقّقتها خلال شهر رمضان الأخير. يأتي هذا الإنجاز لُيضاف كذلك إلى الإنجاز العالمي الذي حققته المجموعة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي 2020، حيث احتلت وقتها المركز 19 عالمياً، والأول في الشرق الأوسط، لأكبر عدد من المشاهدات، من بين أكثر من 3200 اسم من كبار صنّاع المحتوى والمؤسسات الإعلامية العالمية.

ووفقاً للتقرير الذي صدر حديثاً عن «Tubular Labs»، المؤسسة العالمية المتخصّصة بقياس وتحليل وتصنيف نِسب مُشاهدة الفيديوهات على مختلف المنصّات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، حقّقت «إم بي سي» نمواً قياسياً مقارنة بشهرَي أبريل ومارس من العام الحالي، حيث قفزت 9 مراكز منذ شهر أبريل، و13 مركزاً منذ شهر مارس الذي سبقه، لتنتقل بذلك من المركز 19 في أبريل إلى المركز 10 في مايو، وتدخل بالتالي ضمن قائمة «الـ10» الكبار، لأكثر المنصات الإعلامية والترفيهية العالمية مشاهدةً على الإطلاق.