بشرى سارة للفقراء قبل الأغنياء، حيث تمكن علماء بريطانيون، مؤخرا، من اكتشاف علاج «رخيص» ومتاح على نطاق واسع لمرض «كوفيد 19» الذي ينجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وبحسب موقع «سكاي نيوز»، فإن العلماء يراهنون على علاج من «السترويد» ويصفونه بالتقدم الكبير في مكافحة وباء كوفيد-19.

واثبت «ديكساميثازون» (dexamethasone) إلى خفض معدل الوفيات بواقع الثلث وسط مرضى تم وضعهم تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وأدى استخدام دواء «ديكساميثازون» إلى انخفاض نسبة الوفيات بـ20 في المئة وسط مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى الأوكسجين من جراء الفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

ويقول العلماء إنه كان بوسع العقار أن ينقذ عددا يتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف شخص ببريطانيا، لو تم استخدامه في مرحلة مبكرة من انتشار الوباء، بحسب ما أفاد موقع سكاي نيوز البريطاني.