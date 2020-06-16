أودى فايروس كورونا بحياة أكثر من 431 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وتجاوز بالأخص الـ 117 ألفاً في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقاً للتقارير الصحية المنشورة بحسب موقع (يورو نيوز).



فقد تم الإبلاغ عن 117126 حالة وفاة في الولايات المتحدة و42802 حالة وفاة في البرازيل و41698 وفاة في المملكة المتحدة وهي البلدان الثلاثة التي شهدت أكبر عدد من الوفيات.



من بين الدول العشر التي شهدت أكبر عدد من الوفيات في العالم نجد إيطاليا بـ 34301 حالة وفاة وفرنسا بـ 29398 وفاة وإسبانيا بـ 27136 حالة وفاة.

وتحتل المكسيك المرتبة السابعة بعدد 16872 حالة وفاة تليها بلجيكا بـ 9650 حالة وفاة والهند بـ 9195 حالة وفاة وألمانيا بـ 8867 حالة وفاة وهي الدولة العاشرة التي شهدت أكبر عدد من الوفيات.

في المجموع هذه البلدان العشرة سجلت 337045 حالة وفاة و هي تمثّل 78.2 بالمئة من جميع الوفيات بسبب كوفيد-19 لمسجلة في جميع أنحاء العالم.