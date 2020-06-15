يحيي أخطبوط العود الفنان عبادي الجوهر حفلة غنائية «أون لاين» بعد غد (الخميس)، ضمن حملة «مكملين معاكم» التي أطلقتها هيئة الترفيه و«mbc» و«روتانا»؛ لإضفاء أجواء ممتعة على الجماهير في المنازل، للحد من انتشار فايروس كورونا. وتبث الحفلة على منصة «شاهد VIP» في الساعة 10 مساءً، فيما وعد الجوهر الجمهور بتقديم عدد من أغانيه المحببة، منها: «المزهرية»، و«خلاص ارجع»، و«صمت الطريق»، و«لو تعرفين»، و«في بعدك»، و«أجهلك ولي سنين أتخيلك»، و«تبي تعرف بقلبي»، وغيرها. ونشرت «روتانا» عبر صفحتها في «إنستقرام» الملصق الدعائي للحفلة، وعلقت: «حفلات الصيف مكملين معاكم بالفرح والطرب، أنتم على موعد مع أخطبوط العود».