انتهى خلاف بسبب تكاسل زوج عن توفير «مقاضي» البيت، رغم قرب السوبرماركت من منزلهما، إلى خنق زوجته الأربعينية، قبل أن ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق التاسع. وفي التفاصيل، تلقت شرطة مدينة السلام شرق القاهرة (الإثنين)، بلاغاً من الجيران بالعثور على «أ.ع» مخنوقة داخل شقتها، و«م.ف» مضرجاً في دمائه إثر انتحاره من شرفة شقته. وبانتقال رجال المباحث، تبين أن المتوفاة تحمل آثار خنق على عنقها، فيما كشف الساكن بالشقة المجاورة، أنه سمع نقاشاً حاداً بين الزوجين حول فراغ الثلاجة من المواد الغذائية، تطور إلى الاشتباك بالأيدي قبل أن يقدم الزوج على فعلته، ثم يتخلص من حياته.