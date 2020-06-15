يرى المصور الفوتوغرافي السعودي محمد اليوسي أن الصورة رسالة قبل أن تكون فناً. ويؤكد في حديثه لـ«عكاظ» أنه يؤمن منذ اللحظات الأولى التي حمل فيها الكاميرا أن لكل صورة حكاية مختلفة، فهناك لقطة تدرسها كثيرا قبل توثيقها، وهناك أخرى تصادفك في طريقك، وثالثة تجلب لك الحظ.ويعترف اليوسي أنه في كلّ مرة يلتقط صورة يشعر أنها تستحق الفوز بشيء ما، وكثيرا ما يصل شعوره للحقيقة التي يؤمن بها، فتفوز بالفعل. آخر ما التقطته عدسة اليوسي صورة المقبرة التي يقول إنها كانت تدور في ذهنه منذ أعوام لأنه كان يريد مشهدا يختصر الواقع بين الحياة والموت، وتجتمع فيها المتناقضات، لذا خرجت هذه الصورة التي جمعت النور والظلام، الحزن والفرح، الحياة والموت.أما صورة «خلف المحراث» التي وعد صاحبها بنصف قيمة الجائزة إن فازت، فعند إعلان فوز الصورة بجائزة «ألوان السعودية»، في الرياض، أخيرا، صعد المنصة وخياله يدور حول ذلك الرجل اللاهث خلف المحراث، وشعر أنه فاز معه بالجائزة، وتمنى لحظتها أن يكون برفقته على المسرح، فعاد مسرعا إلى أبها ليقتسم معه قيمة الجائزة، التي أدخلت عليه سعادة من نوع خاص، ليس بالمال، ولكن للأرض التي ارتبط بها ووجد من يلتفت إليها ويقدرها.