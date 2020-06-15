بتنفيذ عمليات احتيال، حصدت امرأة صينية 423 ألف دولار، مستغلة ثغرة بسياسة تأمين تأخير رحلات الطيران في بلادها. ووفق صحيفة «ديلي ستار» البريطانية (الإثنين)، اعتقلت المرأة «لي» دون الكشف عن اسمها الأول، بتهمة الاحتيال، وأحيلت للنيابة بتهمة ارتكاب عمل إجرامي. وأظهرت التحقيقات، أن «لي» حجزت نحو 900 رحلة جوية، على مدار 4 سنوات، دون حاجتها للسفر، وكانت تبحث عن رحلات معرضة للتأخر بسبب الطقس، ما يعطيها الحق في الحصول على تعويض. وتمكنت بالفعل من التلاعب بعدد من خطوط الطيران، وحصلت على تعويضات مالية كبيرة، بفضل بند بتأمين تأخير الرحلات لا يشترط أن يكون المتضرر على متن الطائرة.