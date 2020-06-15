بينما لم يلتقط العالم أنفاسه بعد من وباء كورونا، حذر خبراء بريطانيون من خطر جديد بسبب التجارة في عظام الأسود لاستخدامها في صناعة الأدوية والمجوهرات. حسب كتاب ألفه نائب رئيس حزب المحافظين البريطاني السابق لورد أشكروفت، يوثق فيه وجود 333 مزرعة في جنوب أفريقيا تضم آلاف الأسود التي تقتل من أجل عظامها، في تجارة تقدر أرباحها بملايين الدولارات سنويا، فيما يغذيها الطلب المتزايد على الأدوية والحلي. ووفق صحيفة «ديلي ميل»؛ الأكثر رعبا أن الكتاب يكشف أن هذه الأسود تنقل أمراضا قاتلة للبشر، بما في ذلك السل والتسمم الغذائي وهو عدوى قاتلة تهاجم الجهاز العصبي، ما ينذر بشرارة جائحة جديدة.